Animal Crossing: New Horizons negli Stati Uniti ha venduto più di Mario o Zelda al lancio (Di martedì 21 aprile 2020) Animal Crossing: New Horizons ha registrato un grande successo negli Stati Uniti sia in termini di copie vendute sia di guadagni rispetto a qualsiasi titolo di Mario o Zelda nella storia.Su tutte le console Nintendo, solo due giochi hanno avuto un lancio negli Stati Uniti più grande di Animal Crossing: New Horizons, ed entrambi erano i titoli dedicati all'universo di Smash Bros. Proprio nel suo mese di lancio, i dati sulle vendite NPD mostrano che New Horizons hanno già superato le vendite di ogni altro gioco Animal Crossing della serie.negli Stati Uniti, è ora il terzo più grande lancio di giochi Nintendo mai visto dietro Super Smash Bros. Brawl uscito a dicembre 2008 per Wii e Super Smash Bros. Ultimate per Switch uscito a dicembre 2018. Gli Stati Uniti hanno speso 1,6 miliardi di dollari in videogiochi e hardware nel marzo 2020, con un aumento del 35% ... Leggi su eurogamer K.K. Slider di Animal Crossing : New Horizons protagonista di alcuni album musicali più famosi grazie alla fantasia dei fan

