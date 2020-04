Angelo Borrelli riceve la lettera del papà di un bambino autistico: “speranza e amore” (Di martedì 21 aprile 2020) Durante una delle ultime conferenze stampa della Protezione Civile (quella dello scorso 17 aprile), riguardo il punto della situazione dell’Italia, il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha letto la lettera del papà di un bambino autistico. “Vi voglio dire che ho ricevuto una lettera, la lettera del signor Elio, il padre di un ragazzo affetto da autismo”. “Nella lettera c’era tutta la difficoltà di un genitore alle prese con una situazione difficile e resa ancora più complessa dall’emergenza che stiamo vivendo nel nostro paese. Come capo dipartimento so che il nostro servizio nazionale della Protezione Civile ha le risorse, le competenze e le professionalità per supportare e prendersi cura e aiutare queste persone. Ho parlato a lungo con il signor Elio e gli ho manifestato tutto il mio sostegno e quello dei volontari ... Leggi su bigodino Angelo Borrelli : addio alla conferenza stampa giornaliera delle 18 : 00

