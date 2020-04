Andrea Damante | Denver vuota il sacco | il retroscena su Giulia De Lellis

(Di martedì 21 aprile 2020)ha rivelato cosa gli ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne prima del suo ritorno di fiamma conDe, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, è da sempre, come i più informati ricorderanno bene, amico di. I due, non di rado, sono soliti … L'articoloil: ilsuDeè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

KontroKulturaa : Andrea Denver rivela un aneddotto su Andrea Damante: 'Ecco che cosa mi diceva su Giulia De Lellis' - - Novella_2000 : Andrea Denver rivela le confidenze di Andrea Damante su Giulia De Lellis, poi parla della fidanzata e di Adriana Vo… - 103dbbd4563f49f : RT @francescopablo2: La fine di tutti i #damellis che aspettano Giulia che parli di Andrea Damante - Luisdesantis7 : Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Dopo tante chiacchiere e gossip,… - 361_magazine : Andrea Damante e Giulia De Lellis: la prima foto insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

amico di Andrea Damante. I due, non di rado, sono soliti scambiarsi confidenze, anche piuttosto intime. Per questo motivo, il bel modello non è rimasto sorpreso quando ha scoperto del suo ritorno di ...... ironizza sulle corna… Si diverte a postare video in cui doppia scene di film famosi in cui si parla di tradimenti Andrea Denver fa una clamorosa rivelazione su Andrea Damante. Il modello, reduce ...