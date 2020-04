Ancora scontri tra virologi, Burioni contro Tarro: "Se lui candidato a Nobel, io a miss Italia" (Di martedì 21 aprile 2020) Lavinia Greci L'alterco, iniziato su Twitter da un elogio allo scienziato che sconfisse il colera nel 1973, è finito in televisione, dove il medico 82enne ha replicato: "Non polemizzo con chi, il 2 febbraio, disse non ci sarebbero stati casi in Italia" Tutto era cominciato su Twitter, da un botta e risposta tra Gianfranco Rotondi e il virologo Roberto Burioni. Il 17 aprile il primo aveva pubblicato un tweet elogiando la figura e il lavoro svolto da Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno di Napoli, che nel 1973, durante l'epidemia di colera che colpì il capoluogo campano, per primo isolò il vibrione dell'infezione: "Il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno (isolò il vibrione del colera), due volte candidato al Nobel, oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese il CORONAVIRUS ci abbandonerà come tutti i corona ... Leggi su ilgiornale Ancora scontri violenti tra Antonella Elia e Valeria Marini

Questione migranti - ancora scontri fra Turchia e Grecia

GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Teresanna Pugliese Vs Antonio Zequila : ancora scontri! (Di martedì 21 aprile 2020) Lavinia Greci L'alterco, iniziato su Twitter da un elogio allo scienziato che sconfisse il colera nel 1973, è finito in televisione, dove il medico 82enne ha replicato: "Non polemizzo con chi, il 2 febbraio, disse non ci sarebbero stati casi in Italia" Tutto era cominciato su Twitter, da un botta e risposta tra Gianfranco Rotondi e il virologo Roberto. Il 17 aprile il primo aveva pubblicato un tweet elogiando la figura e il lavoro svolto da Giulio, primario emerito del Cotugno di Napoli, che nel 1973, durante l'epidemia di colera che colpì il capoluogo campano, per primo isolò il vibrione dell'infezione: "Il virologo Giulio, primario emerito del Cotugno (isolò il vibrione del colera), due volteal, oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese il CORONAVIRUS ci abbandonerà come tutti i corona ...

alpha_joe1 : @Ariachetira prima che spariate ancora cazzate in inutili scontri Stato Regioni @maumartina ,riguardate quanto dett… - microcerotis : Berlusconiani e Renziani garantiscono che l’Italia tornerà in vendita a prezzi ancora più stracciati che dal 1994 a… - LaMatita2 : #coronavirus Nn ho ancora capito, sentite le tante divergenze tra Virologi e Immunologici, che spesso raggiungono… - LaMatita2 : #COVID19 Nn ho ancora capito, sentite le tante divergenze tra Virologi e Immunologici, che spesso raggiungono scont… - bvrtc_ : Non so se ridere o piangere per il fatto che ancora ci sono scontri così accessi tra i diversi fandom per stabilire… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scontri Ancora scontri tra virologi, Burioni contro Tarro: "Se lui candidato a Nobel, io a miss Italia" il Giornale L’ITALIA DEI CAMPANILI - E tra i governatori è scontro con accuse al veleno

«Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare ... Un dolore doppio considerando l’aiuto fornito a pazienti di Milano, di Brescia, di Bergamo in un grande ...

Ancora scontro sulla fase2: è lite col governo sulla data delle regionali

L'ipotesi è la seguente: aperture mirate, ma senza innescare la guerriglia tra governatori. Perché se un'intesa sembra esserci sulla necessità di avere linee guida nazionali che devono poi esser ...

«Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare ... Un dolore doppio considerando l’aiuto fornito a pazienti di Milano, di Brescia, di Bergamo in un grande ...L'ipotesi è la seguente: aperture mirate, ma senza innescare la guerriglia tra governatori. Perché se un'intesa sembra esserci sulla necessità di avere linee guida nazionali che devono poi esser ...