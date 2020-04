ANAMA su Alitalia: nuova compagnia sviluppi il settore cargo (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – La nuova Alitalia dovrà essere costituita anche valorizzando la funzione di vettore di trasporto merci. E’ questa la richiesta fatta da ANAMA (Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi e aderente a Confetra) con lettera indirizzata a Ministero Economia, Ministero Sviluppo Economico e Ministero Infrastrutture e Trasporti.ù “La strategicità del trasporto merci nel settore aereo – scrive il Presidente di ANAMA, Alessandro Albertini – è nei dati: rappresenta circa il 2% del volume delle merci trasportate in tutte le modalità, cui però corrisponde una quota rilevante del valore economico complessivo. Per le sole esportazioni verso Paesi extra EU parliamo di circa il 26% del valore economico (Position Paper cargo Aereo e I studio Osservatorio cargo Aereo), e per l’Italia le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Ladovrà essere costituita anche valorizzando la funzione di vettore di trasporto merci. E’ questa la richiesta fatta da(Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi e aderente a Confetra) con lettera indirizzata a Ministero Economia, Ministero Sviluppo Economico e Ministero Infrastrutture e Trasporti.ù “La strategicità del trasporto merci nelaereo – scrive il Presidente di, Alessandro Albertini – è nei dati: rappresenta circa il 2% del volume delle merci trasportate in tutte le modalità, cui però corrisponde una quota rilevante del valore economico complessivo. Per le sole esportazioni verso Paesi extra EU parliamo di circa il 26% del valore economico (Position PaperAereo e I studio OsservatorioAereo), e per l’Italia le ...

