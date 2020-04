Allerta Meteo Sardegna: forti piogge fino a domattina (Di martedì 21 aprile 2020) In Sardegna è scattata alle 14 un’Allerta per piogge abbondanti previste in tutta l’isola fino alle 12 di domani, mercoledi’ 22 aprile. L’avviso di condizioni Meteo avverse e’ stato diffuso dalla Protezione civile regionale. Le precipitazioni saranno particolarmente forti nei settori settentrionale e centrale della costa orientale dell’isola.L'articolo Allerta Meteo Sardegna: forti piogge fino a domattina Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Toscana : pioggia e vento forte fino a domani

Allerta Meteo - ciclone sul Tirreno : forte maltempo in tutt’Italia - in Sardegna i fenomeni più estremi

Allerta Meteo Liguria : oggi e domani venti di burrasca su centro e ponente (Di martedì 21 aprile 2020) Inè scattata alle 14 un’perabbondanti previste in tutta l’isolaalle 12 di domani, mercoledi’ 22 aprile. L’avviso di condizioniavverse e’ stato diffuso dalla Protezione civile regionale. Le precipitazioni saranno particolarmentenei settori settentrionale e centrale della costa orientale dell’isola.L'articoloWeb.

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #21aprile, su nove regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - ProtCivComuneFi : Bollettino del 21/04/2020 – Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio VENTO in corso fino all #firenze… - ProtCivComuneFi : Bollettino del 21/04/2020 - Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio VENTO in corso fino alle ore 20:00 del 22/04/20… - GrossetoNotizie : Maltempo: prorogata allerta meteo per vento. Previsti temporali in Maremma - cagliaripad : Pioggia e temporali sulla Sardegna, scatta allerta meteo -