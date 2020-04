Allerta Meteo Liguria: oggi e domani venti di burrasca su centro e ponente (Di martedì 21 aprile 2020) Il centro Meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha emesso un nuovo avviso per vento di burrasca sul centro ed il ponente della regione per le giornate di oggi e di domani. oggi i venti settentrionali sono previsti in ulteriore rinforzo nel corso della mattinata con valori fino a 70-80 km/h e raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti. Anche per la giornata di domani sono attesi venti settentrionali a 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti. Dal tardo pomeriggio è poi prevista una graduale attenuazione dei venti a partire dalle zone costiere. Nelle ultime ore raffiche superiori ai 100 km/h si sono registrate a Casoni di Suvero, nello Spezzino (105,8 km/h) e al Lago di Giacopiane, nell’entroterra di Genova (101,2 ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Sicilia : oggi criticità “gialla” - rischio meteo-idrogeologico ed idraulico

