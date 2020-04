Allergia al polline: ecco come distinguerla dal coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) In questi giorni di reclusione a causa dell’emergenza coronavirus, c’è chi sta iniziando a starnutire con regolarità. Semplice raffreddore, Allergia ai pollini o sintomi iniziali del coronavirus? Prima di lanciarsi in fantomatiche ricostruzioni, ecco alcune risposte degli esperti che possono aiutare a capirne di più. Allergia o coronavirus? La risposta degli esperti Starnuti, occhi rossi, spossatezza generale. Sì, aprile è il mese dei pollini ma sono in molti ad avere paura di confondere la classica Allergia con il coronavirus. Per chi soffre inoltre di problemi di asma, l’ansia può essere addirittura maggiore. Donna Moderna, per fare chiarezza, ha intervistato due esperti: Alberto Macchi, specialista in otorinolaringoiatria all’ospedale Polo universitario Sette Laghi di Varese e presidente dell’Accademia ... Leggi su thesocialpost Dieta contro l’allergia da polline (Di martedì 21 aprile 2020) In questi giorni di reclusione a causa dell’emergenza, c’è chi sta iniziando a starnutire con regolarità. Semplice raffreddore,ai pollini o sintomi iniziali del? Prima di lanciarsi in fantomatiche ricostruzioni,alcune risposte degli esperti che possono aiutare a capirne di più.? La risposta degli esperti Starnuti, occhi rossi, spossatezza generale. Sì, aprile è il mese dei pollini ma sono in molti ad avere paura di confondere la classicacon il. Per chi soffre inoltre di problemi di asma, l’ansia può essere addirittura maggiore. Donna Moderna, per fare chiarezza, ha intervistato due esperti: Alberto Macchi, specialista in otorinolaringoiatria all’ospedale Polo universitario Sette Laghi di Varese e presidente dell’Accademia ...

QuotidianPost : L’allergia rappresenta una risposta eccessiva del sistema immunitario di un soggetto quando viene in contatto con s… - ArpaCampania : RT @ISSalute_it: Da cosa è causata l'allergia? Quali sono i fattori scatenanti che portano i nostri occhi a lacrimare e il naso a colare? I… - AdrianoBarzanti : Almeno in questo periodo mi sono risparmiato di soffrire per l’allergia al polline - strawberrysrm : Una delle cose che odio più: ALLERGIA (da polline) Peggio del raffreddore perchè quello almeno dopo un po’ passa, l… - quellodeigatti : Pensavo che la pioggia potesse abbassare i livelli di polline e conseguente allergia -