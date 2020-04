Álex Pina | «Ecco perché ho ucciso Berlino nella Casa di Carta»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Ogni mattina uno showrunner si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dei fan inferociti che lo accuseranno della morte di un personaggio a loro caro. È successo nel 2015 a Shonda Rhimes, colpevole di aver eliminato Derek Shepherd dalle file di Grey’s Anatomy, e, più di recente, ad Álex Pina, la mente dietro al successo de La Casa di Carta, la popolare serie di Netflix che, dopo aver attirato milioni di spettatori con la quarta parte, getta le fondamenta per una quinta, in parte già girata, e anche per una sesta. Ad attirargli le polemiche è stata, però, la decisione di far fuori Berlino nella seconda stagione del drama spagnolo: una scelta che Pina sconta ancora oggi, ma che non vedeva l’ora di chiarire con il suo pubblico.