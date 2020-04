Alessia Ferrante morta durante una liposuzione, gli scenari aperti dall’autopsia (Di martedì 21 aprile 2020) Ci vorranno due mesi prima che gli esami tossicologici e quelli sui tessuti degli organi siano disponibili. Solo allora sarà completa l'autopsia sul corpo di Alessia Ferrante, deceduta dopo un'iniezione di anestetico mentre si apprestava a eseguire una liposuzione lo scorso 10 aprile. Due gli scenari da esplorare per chiarire le cause della morte: eventuali interazioni con altri farmaci assunti e eventuali ritardi nei soccorsi. Leggi su fanpage Alessia Ferrante morta durante una liposuzione : lo studio medico operava ignorando lo stop

Alessia Ferrante : l'influencer muore a 37 anni durante la chirurgia plastica (Di martedì 21 aprile 2020) Ci vorranno due mesi prima che gli esami tossicologici e quelli sui tessuti degli organi siano disponibili. Solo allora sarà completa l'autopsia sul corpo di, deceduta dopo un'iniezione di anestetico mentre si apprestava a eseguire unalo scorso 10 aprile. Due glida esplorare per chiarire le cause della morte: eventuali interazioni con altri farmaci assunti e eventuali ritardi nei soccorsi.

L'autopsia sul corpo di Alessia Ferrante non ha evidenziato “nulla di macroscopico che possa giustificare la morte”. L'esame sul corpo della 37enne biscegliese deceduta dopo un'iniezione di anestetico ...

Giallo sulla morte influencer di Battipaglia, l’autopsia non chiarisce i dubbi

Restano ancora molti dubbi sulla morte di Alessia Ferrante, influencer 37enne battipagliese, deceduta una settimana fa a Monopoli. La ragazza – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – stava per ...

