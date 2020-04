Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney e Disney+ hanno censurato (Di martedì 21 aprile 2020) Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney+ e Disney hanno già censurato in passato per rendere i loro prodotti adatti a un pubblico di famiglie. Il caso di Splash, una sirena a Manhattan non è isolato. Aladdin, Il re Leone e altri sette film approdati su Disney+ avrebbero subito censure più o meno lievi rispetto alla versione cinematografica. Pratica che Disney porta avanti fin da tempi non sospetti. Alcuni utenti di Disney+ hanno prontamente riportato sui social la notizia della censura del sedere di Daryl Hannah in una scena di Splash, una sirena a Manhattan, ma questo è solo uno dei tanti film modificati dopo l'approdo sulla piattaforma streaming Disney. Aladdin Nella versione cinematografica di Aladdin, il brano Arabian Nights includeva il verso "Where they ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 aprile 2020), Il reche+ egiàin passato per rendere i loro prodotti adatti a un pubblico di famiglie. Il caso di Splash, una sirena a Manhattan non è isolato., Il reapprodati su+ avrebbero subito censure più o meno lievi rispetto alla versione cinematografica. Pratica cheporta avanti fin da tempi non sospetti. Alcuni utenti diprontamente riportato sui social la notizia della censura del sedere di Daryl Hannah in una scena di Splash, una sirena a Manhattan, ma questo è solo uno dei tantimodificati dopo l'approdo sulla piattaforma streamingNella versione cinematografica di, il brano Arabian Nights includeva il verso "Where they ...

huchukato : @JessicaRealn3ss Perché dovrei? Son gusti. A me è piaciuto Dumbo e anche Aladdin non è male. Il Re Leone NO. - peachthreds : —aladdin —il re leone —la bella e la bestia —la bella addormentata nel bosco —biancaneve —cenerentola —pinocchio - Sara2211___ : @mcuheartx per me la bella e la bestia, il re leone, aladdin, biancaneve, la sirenetta ?? - mcuheartx : @Sara2211___ 1. Il re leone 2. la bella e la bestia 3. mulan 4. aladdin 5. rapunzel - federturismo : Dal castello in Germania della Bella Addormentata nel Bosco al palazzo del Sultano in Aladdin ricreato sulla falsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Aladdin Leone Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney e Disney+ hanno censurato Movieplayer.it Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney e Disney+ hanno censurato

Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney+ e Disney hanno già censurato in passato per rendere i loro prodotti adatti a un pubblico di famiglie. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 21/04/2020 Il ...

Disney+ è arrivato anche il remake de Il Re Leone

Il Re Leone non è l’unico live action che potrete vedere su Disney+. Sulla piattaforma streaming sono infatti disponibili tanti altri titoli. Tra questi vi sono Cenerentola, Dumbo, Il Ritorno di Mary ...

Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney+ e Disney hanno già censurato in passato per rendere i loro prodotti adatti a un pubblico di famiglie. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 21/04/2020 Il ...Il Re Leone non è l’unico live action che potrete vedere su Disney+. Sulla piattaforma streaming sono infatti disponibili tanti altri titoli. Tra questi vi sono Cenerentola, Dumbo, Il Ritorno di Mary ...