Al via Garanzia Italia, 48 ore per ottenere i finanziamenti (Di martedì 21 aprile 2020) Parte Garanzia Italia, il nuovo strumento per sostenere, attraverso la Garanzia di Sace e la controGaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza coronavirus, come previsto dal Decreto liquidità dell’8 aprile. A seguito di un “lavoro incessante”, in meno di due settimane, la task force Sace-Abi “ha definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte della Sace a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti”. Tutto ciò con l’obiettivo di fornire alle imprese nel minor tempo possibile la liquidità necessaria a fronteggiare l’emergenza Covid-19. I quattro step per ricevere le garanzie dello Stato Il rilascio delle garanzie a favore delle banche, “già ... Leggi su quifinanza PMI - maxi-operazione liquidità : al via “Garanzia Italia”

Parte, il nuovo strumento per sostenere, attraverso ladi Sace e la controdello Stato, la concessione dialle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza coronavirus, come previsto dal Decreto liquidità dell'8 aprile. A seguito di un "lavoro incessante", in meno di due settimane, la task force Sace-Abi "ha definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte della Sace a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i". Tutto ciò con l'obiettivo di fornire alle imprese nel minor tempo possibile la liquidità necessaria a fronteggiare l'emergenza Covid-19. I quattro step per ricevere le garanzie dello Stato Il rilascio delle garanzie a favore delle banche, "già ...

