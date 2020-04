Agricoltura, Uila-Uil “Serve chiarezza su fabbisogno occupazionale” (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In base alle elaborazioni del nostro ufficio studi, possiamo affermare che il reale fabbisogno occupazionale in Agricoltura conseguente all'emergenza Covid-19, non supera le 40.000 unita', numeri ben diversi da quelli diffusi in questi giorni e sui quali occorre fare chiarezza”. Cosi' il segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza, commenta i dati che sono stati illustrati ieri nel corso di una video conferenza con le ministre del lavoro Nunzia Catalfo e delle politiche agricole Teresa Bellanova insieme ai rappresentanti delle parti sociali agricole. Secondo l'osservatorio Uila sull'occupazione in Agricoltura, al 31 marzo scorso i braccianti presenti nel nostro paese erano 578.000, con una flessione del 6% rispetto all'anno precedente. Un dato confermato anche dalle richieste del bonus di 600 euro, previsto dal decreto Cura Italia, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In base alle elaborazioni del nostro ufficio studi, possiamo affermare che il realeoccupazionale inconseguente all'emergenza Covid-19, non supera le 40.000 unita', numeri ben diversi da quelli diffusi in questi giorni e sui quali occorre fare”. Cosi' il segretario generale della-Uil, Stefano Mantegazza, commenta i dati che sono stati illustrati ieri nel corso di una video conferenza con le ministre del lavoro Nunzia Catalfo e delle politiche agricole Teresa Bellanova insieme ai rappresentanti delle parti sociali agricole. Secondo l'osservatoriosull'occupazione in, al 31 marzo scorso i braccianti presenti nel nostro paese erano 578.000, con una flessione del 6% rispetto all'anno precedente. Un dato confermato anche dalle richieste del bonus di 600 euro, previsto dal decreto Cura Italia, che ...

