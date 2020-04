Adriana Volpe | il marito Roberto Parli si sfoga | “L’ho sempre difesa”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 21 aprile 2020), ildi, sisui social: “L’hodifesa e rispettata” E’ stato un percorso intenso e ricco di colpi di scena quello dial GF Vip 4, è stata tra le concorrenti più apprezzate all’interno del reality show ed è stata al centro dell’attenzione sia per alcuni contrasti con gli altri concorrenti, prima di tutti Rita Rusic, e poi per la presunta attrazione (forse reciproca) con il giovanissimo Andrea Denver. Storia che non è per niente piaciuta aldella donna,. Quest’ultimo era fuori ad attenderla e, secondo alcuni, il presunto flirt con il giovane ragazzo, avrebbe dato vita ad una profonda crisi di coppia.sembra dunque non aver apprezzato l’atteggiamento del giovane modello: “Hai afferrato in pieno il concetto” ...