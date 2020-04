“Addio angioletto” | Monreale saluta il piccolo Agostino

Leggi su direttasicilia

(Di martedì 21 aprile 2020) La comunità disi è fermata virtualmente per dare l’ultimo saluto al, morto per un tragico incidente domestico durante la notte tra sabato e domenica. Avrebbe compiuto 3 anni a maggio illa cui morte ha scioccato non soloma la Sicilia intera. Ilsarebbe morto dopo essere rimasto incastrato ad una cordicella della tenda di casa, che dopo una caduta accidentale gli si è stretta attorno al collo. Ieri, almeno per sessanta secondi, si è fermata pure fisicamente. Sono stati 60 secondi densi di dolore anel giorno del lutto cittadino. Le saracinesche sono state abbassate lungo diverse strade della città, minuto di silenzio e bandiere a lutto al palazzo di città. A causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, non è stato possibile celebrare il funerale ...