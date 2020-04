Actung Merkel se si sfascia l’Europa ci rimette pure Berlino Muro tedesco sugli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Siamo ormai entrati nel vivo di una settimana cruciale per l’Italia, che lotta contro una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, e per l’Europa, in profonda crisi d’identità da tempo. Da quello che si deciderà giovedì nell’attesissimo Consiglio europeo dipende il nostro futuro e quello dell’Ue. Ne è ben consapevole il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che come va ribadendo in ogni occasione da settimane, punta tutto sulla proposta condivisa con la Francia di un Recovery fund finanziato con emissioni di debito in comune: almeno 1000 miliardi da raccogliere sui mercati con bond europei gestiti dalla Commissione, da versare ai paesi più colpiti dalla pandemia in parte sotto forma di aiuti a fondo perduto, in parte come prestiti a tassi contenuti da rimborsare non prima di 20 anni. Che è più o meno ...