A Napoli bloccate le riprese delle serie | da L’Amica Geniale 3 a Gomorra 5

Leggi su napoli.fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) In crisi l'industria cinematografica a. Tra gli effetti del Coronavirus c'è il blocco di tutte ledie fiction che erano previste in città. Da L'Amica3 a5, che dovevano partire in questi giorni, ai Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, che erano già partite e sono state fermate sul nascere. Asi girava un film o un documentario al giorno. Da marzo all'Ufficio Cinema del Comune non sono arrivate più richieste per nuove