50 anni fa il primo Earth Day. Quale futuro per l'ambientalismo oggi? (Di martedì 21 aprile 2020) Peccato, questo 22 aprile è una data importante. Sì peccato, perché stretto tra l’emergenza-pandemia che ha cambiato le nostre vite e guadagnato un posto d’onore nei futuri libri di storia e il 75° anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, evento fondatore dell’Italia democratica e repubblicana, rischia di passare in sordina un altro anniversario decisamente storico. Esattamente 50 anni fa, il 22 aprile 1970, nasceva il movimento ambientalista.Nasceva negli Stati Uniti, con una giornata memorabile che vide quasi 20 milioni di americani, soprattutto giovani, scendere in piazza nel nome di un valore per allora davvero inedito: la difesa dell’ambiente come “bene comune” minacciato dall’inquinamento e dalla dissipazione delle risorse naturali.Quel primo “Earth Day” fu una mobilitazione ... Leggi su huffingtonpost I Looney Tunes Compiono 90 Anni - il Primo Cartone Trasmesso nel 1930

Coronavirus - primo caso a Pontelatone : è un militare di 31 anni

Vanessa Bryant - primo anniversario senza Kobe : “Vorrei tu fossi qui” (Di martedì 21 aprile 2020) Peccato, questo 22 aprile è una data importante. Sì peccato, perché stretto tra l’emergenza-pandemia che ha cambiato le nostre vite e guadagnato un posto d’onore nei futuri libri di storia e il 75°versario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, evento fondatore dell’Italia democratica e repubblicana, rischia di passare in sordina un altroversario decisamente storico. Esattamente 50fa, il 22 aprile 1970, nasceva il movimento ambientalista.Nasceva negli Stati Uniti, con una giornata memorabile che vide quasi 20 milioni di americani, soprattutto giovani, scendere in piazza nel nome di un valore per allora davvero inedito: la difesa dell’ambiente come “bene comune” minacciato dall’inquinamento e dalla dissipazione delle risorse naturali.QuelDay” fu una mobilitazione ...

ivanscalfarotto : Molto orgoglioso di avere un blog su @ilpost sin dal primo giorno, giusto dieci anni (e poche ore) fa. Buon compleanno! - FcInterNewsit : Cannavaro: 'All'Inter anni bellissimi. Dopo l'infortunio mi hanno venduto alla Juventus, ma io volevo restare' - vaticannews_it : #21aprile #penadimorte ancora in calo. E' il minimo degli ultimi dieci anni. Ma risalgono in Arabia Saudita e raddo… - cxmfortabIynumb : @xshtrigax @gwilxm @libertechalamet silente insieme a nicholas flamel (il vecchio dei crimini di grindelwald) benef… - Marco_europa : RT @vaticannews_it: #21aprile #penadimorte ancora in calo. E' il minimo degli ultimi dieci anni. Ma risalgono in Arabia Saudita e raddoppia… -

Ultime Notizie dalla rete : anni primo 50 anni fa il primo Earth Day. Quale futuro per l'ambientalismo oggi? L'HuffPost Coronavirus Milano, Sala: “Appena si può si torna al lavoro in sicurezza”

Preciso che non spingeremo per tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro, di corsa, nel rispetto delle norme di sicurezza", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sal ...

Vieri: “Per quel 5 maggio sono stato male 18 anni”

Una belva, un animale. Ha delle gambe grossissime. Solo che è un velocista e quando corre va a duemila con la palla attaccata. Io il primo mese durante gli allenamenti lo ritenevo immarcabile, non ...

Preciso che non spingeremo per tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro, di corsa, nel rispetto delle norme di sicurezza", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sal ...Una belva, un animale. Ha delle gambe grossissime. Solo che è un velocista e quando corre va a duemila con la palla attaccata. Io il primo mese durante gli allenamenti lo ritenevo immarcabile, non ...