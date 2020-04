Zona Euro, bilancia commerciale febbraio in surplus (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel mese di febbraio la bilancia commerciale dell’EuroZona ha registrato un surplus pari a 23 miliardi di Euro, rispetto all’avanzo di 18,5 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 189,5 miliardi di Euro in aumento dell’1,6%, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese dell’1% a 166,3 miliardi. L’interscambio commerciale all’interno dell’area della moneta unica si è portato a 161,5 miliardi di Euro in calo (-0,6%) rispetto a febbraio 2019. Per l’intera Unione Europea (EU-27) si è registrato un surplus di 22,4 miliardi Euro, rispetto all’avanzo di 16,4 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono salite ... Leggi su quifinanza La Bce vuole creare una “bad bank” per l’Eurozona?

Financial Times : default Italia - Munchau avverte - c’è rischio maggiore di quanto non pensi l’Eurozona

Eurobond? Non servono : la soluzione per l’eurozona si chiama “digital drone money” - cioè soldi ai cittadini (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel mese diladell’ha registrato unpari a 23 miliardi di, rispetto all’avanzo di 18,5 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unionepea (stat), indica che le esportazioni sono state pari a 189,5 miliardi diin aumento dell’1,6%, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese dell’1% a 166,3 miliardi. L’interscambioall’interno dell’area della moneta unica si è portato a 161,5 miliardi diin calo (-0,6%) rispetto a2019. Per l’intera Unionepea (EU-27) si è registrato undi 22,4 miliardi, rispetto all’avanzo di 16,4 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono salite ...

GarauPina : RT @MISE_GOV: #MISE Zona franca #Sardegna: 4,9 milioni di euro per le micro e piccole #imprese fino al 21 aprile potranno essere inviate le… - noitre32 : RT @mat_brandi: EUROZONA O ZONA DI GUERRA? Spettacolare articolo di @ItaliaNewsYT sulle conseguenze disastrose della moneta unica sulla nos… - marino29b : RT @MISE_GOV: #MISE Zona franca #Sardegna: 4,9 milioni di euro per le micro e piccole #imprese fino al 21 aprile potranno essere inviate le… - FigliContesi : RT @MISE_GOV: #MISE Zona franca #Sardegna: 4,9 milioni di euro per le micro e piccole #imprese fino al 21 aprile potranno essere inviate le… - EureosCriss : RT @mat_brandi: EUROZONA O ZONA DI GUERRA? Spettacolare articolo di @ItaliaNewsYT sulle conseguenze disastrose della moneta unica sulla nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona Euro, bilancia commerciale febbraio in surplus Il Messaggero Le Figaro, Ue con le spalle al muro sugli aiuti all'Italia

In prospettiva, è l'intera zona euro che rischia di essere destabilizzata da un'Italia divenuta il suo anello debole". "Attesi sulla coesione e sull'ambizione delle risposte per soccorrere le economie ...

Svaligiano il "Tutto a 1 euro" Arresto della Polizia

Giunto sul posto, ha constatato che più individui si erano appena allontanati dalla sua attività dopo aver asportato merce per un valore di circa 12 mila euro e, pertanto, ha comunicato quanto ...

In prospettiva, è l'intera zona euro che rischia di essere destabilizzata da un'Italia divenuta il suo anello debole". "Attesi sulla coesione e sull'ambizione delle risposte per soccorrere le economie ...Giunto sul posto, ha constatato che più individui si erano appena allontanati dalla sua attività dopo aver asportato merce per un valore di circa 12 mila euro e, pertanto, ha comunicato quanto ...