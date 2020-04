Zaia a De Luca: “Non ci tratti da untori. La Campania ha fatto un quinto dei nostri tamponi” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia non ci sta. Nella “guerra” tra governatori proprio non ci sta ad essere soggetto al tiro al piccione. Soprattutto dopo tutti gli elogi da destra a sinistra sul modello Veneto in tempi di coronavirus. Ha risposto in modo netto e tagliente al suo omologo campano, Vincenzo De Luca, che si è detto pronto a chiudere i confini della sua regione in caso di riapertura anticipata da parte del Nord. La diatriba Nord-Sud non conosce tregua. Zaia è chiaro come sempre: “Le riaperture dobbiamo farle in maniera responsabile perché la morte, purtroppo, è sempre dietro l’angolo e la fase di convivenza è quella più delicata”. Lo dichiara in collegamento a “Mattino Cinque”. Replica a De Luca seccamente: “Questa minaccia di chiusura di certo ... Leggi su secoloditalia "Cosa significa Fase 2". Basta balle - Luca Zaia smaschera Giuseppe Conte : tutta la verità sulla "ripartenza"

