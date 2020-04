XF2020: ecco come partecipare ai casting della nuova edizione di X Factor (Di lunedì 20 aprile 2020) XF2020: si chiama così la nuova edizione di X Factor, che rinuncia a inserire il numero dell’edizione e si affida all’anno per sottolineare il cambiamento epocale. La nuova edizione, infatti, affida agli aspiranti concorrenti il racconto del passaggio tra il prima e il dopo Coronavirus. Al momento sono già arrivati migliaia di video di ragazzi e ragazze. Tutti sono accomunati dall’esigenza di trasmettere un messaggio e di dire #noicisiamo. Le immagini, magari imperfette, descrivono gli aspiranti cantanti tra strumenti musicali e microfoni, poster e adesivi. Qualunque cosa serva per poter continuare a tenere viva la propria passione per la musica. Le selezioni, comunque, proseguono: la produzione sta ancora cercando ragazzi che inviino i loro video registrati a casa, nelle loro stanze o nella proprio comfort zone per eccellenza per cercare le ... Leggi su trendit X Factor riparte e si chiamerà #XF2020 : ecco come partecipare ai precasting da casa – VIDEO

XF2020 : ecco come partecipare ai casting della nuova edizione di X Factor (Di lunedì 20 aprile 2020): si chiama così ladi X, che rinuncia a inserire il numero dell’e si affida all’anno per sottolineare il cambiamento epocale. La, infatti, affida agli aspiranti concorrenti il racconto del passaggio tra il prima e il dopo Coronavirus. Al momento sono già arrivati migliaia di video di ragazzi e ragazze. Tutti sono accomunati dall’esigenza di trasmettere un messaggio e di dire #noicisiamo. Le immagini, magari imperfette, descrivono gli aspiranti cantanti tra strumenti musicali e microfoni, poster e adesivi. Qualunque cosa serva per poter continuare a tenere viva la propria passione per la musica. Le selezioni, comunque, proseguono: la produzione sta ancora cercando ragazzi che inviino i loro video registrati a casa, nelle loro stanze o nella proprio comfort zone per eccellenza per cercare le ...

zazoomblog : XF2020: ecco come partecipare ai casting della nuova edizione di X Factor - #XF2020: #partecipare #casting #della - AllMusicItalia : Sono già partiti i casting online di @XFactor_Italia 2020 o #XF2020, l'edizione sicuramente più anomala del talent… - Rolfi39 : RT @SkyUno: Quando la musica è parte di te, non ti senti mai solo! Ecco come i nostri ragazzi stanno vivendo questo periodo #noicisiamo #XF… - SkyUno : Quando la musica è parte di te, non ti senti mai solo! Ecco come i nostri ragazzi stanno vivendo questo periodo… -