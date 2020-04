Westworld 3, la recensione del sesto episodio: questione di sopravvivenza (Di lunedì 20 aprile 2020) La recensione del sesto episodio di Westworld 3: con un episodio tutt'altro che avvincente e molto derivativo, la serie entra nell'ultima parte della stagione. In che anno siamo? Tranquilli, non avete sbagliato. Quella che vi apprestate a leggere è davvero la nostra recensione del sesto episodio di Westworld 3, un episodio che dovrebbe portare la narrazione verso l'atto conclusivo della stagione. Ormai, a due episodi dalla fine, dobbiamo ammettere con rammarico che Westworld non è riuscita a rinnovarsi nel migliore dei modi. Complice una scrittura sempre più pigra che ha reso i personaggi semplici burattini monodimensionali che agiscono in base a una scrittura decisa dall'alto (Jonathan Nolan e Lisa Joy) e non da vere motivazioni appartenenti alla dimensione narrativa, il risultato è una serie ... Leggi su movieplayer Westworld 3 - la recensione del quinto episodio : un mondo di cavalieri oscuri

Ladeldi3: con untutt'altro che avvincente e molto derivativo, la serie entra nell'ultima parte della stagione. In che anno siamo? Tranquilli, non avete sbagliato. Quella che vi apprestate a leggere è davvero la nostradeldi3, unche dovrebbe portare la narrazione verso l'atto conclusivo della stagione. Ormai, a due episodi dalla fine, dobbiamo ammettere con rammarico chenon è riuscita a rinnovarsi nel migliore dei modi. Complice una scrittura sempre più pigra che ha reso i personaggi semplici burattini monodimensionali che agiscono in base a una scrittura decisa dall'alto (Jonathan Nolan e Lisa Joy) e non da vere motivazioni appartenenti alla dimensione narrativa, il risultato è una serie ...

