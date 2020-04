Volkswagen - Dieselgate | conto di 620 milioni di euro per la class action tedesca

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 aprile 2020) In Germania, laha raggiunto un accordo con gran parte dei 260 mila clienti che hanno aderito allapromossa dalla federazione delle associazioni di consumatori Vzvb (Verbraucherzentrale Bundesverband), avviata per ottenere un risarcimento per il. Nel complesso, la Casa di Wolfsburg pagherà 620disugli 830stanziati a fine febbraio.I termini dell'accordo. Come detto, l'intesa riguarda 200 mila clienti e prevede un risarcimento a cliente variabile tra 1.350 e 6.250, in base all'età e al modello. Altri 21 mila casi sono ancora in fase di revisione e pertanto la Casa ha deciso di prorogare al 30 aprile la scadenza per l'adesione al patteggiamento, in modo da terminare tutte le verifiche. Le procedure risarcitorie partiranno il 5 maggio.