Vola a Dubai senza avvisare il club | calciatore licenziato in tronco NOME e DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Una disposizione imposta dala tutti i giocatori: informare in caso di spostamenti. Regola alla quale è venuto meno Samir Nasri, centrocampista francese dell’Anderlecht. Per questo motivo l’ex Arsenal è statoin. Nasri èto a, non informando ilbelga a suo dire perché non è riuscito a mettercisi in contatto. Non è la prima volta che il francese finisce nei guai: durante la sua stagione al Siviglia, è stato squalificato per 18 mesi dopo essersi sottoposto ad un trattamento per via endovenosa in una clinica di Los Angeles. “In quella stanza c’erano strisce di cocaina, tubi di marijuana, donne”: Michael Jordan racconta i Bulls Quella gaffe su Cristiano Ronaldo dopo un grande gol: “Ha segnato Custodio” VIDEO “Ho rifiutato il Manchester Utd, ma il ...