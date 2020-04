Virus, Gallera: "La Lombardia ha salvato il Sud, senza nostre misure sarebbe stato un disastro" (Di lunedì 20 aprile 2020) Lavinia Greci L'assessore al Welfare ha sottolineato come la sua regione abbia contribuito a difendere la tenuta del sistema sanitario nazionale: "Se non ci fossimo opposti con rigidità al governo, il Sud il 7 marzo non sarebbe stato chiuso. Noi gli unici a chiedere disposizioni più restrittive" L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ne è assolutamente convinto: la sua regione ha salvato il Sud e lo ha fatto grazie alle misure prese all'inizio della diffusione del nuovo coronaVirus. Lo ha rivelato in queste ore, in un'intervista rilasciata a Libero, dove ha voluto rivendicare il ruolo di regione Lombardia nella difesa della tenuta del sistema sanitario nazionale. E a chi parla di commissariamento, l'assessore ha replicato: "Siamo alla totale deformazione della realtà. Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni, ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - l'assessore lombardo Gallera : “Noi da Milano abbiamo salvato il Sud” dal disastro"

