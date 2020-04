Virginia Raggi/ “Riapriamo scuole a luglio come Centri estivi con 2 turni al giorno”

virginiaraggi : Questo è un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Dalla terr… - lucianonobili : Non aver usato queste settimane per sistemare le scuole e le strade è grave. Ma non essere riuscita neanche per… - virginiaraggi : Continuano le iniziative di solidarietà a @Roma. A inizio aprile, nella Basilica San Giuseppe al Trionfale, ha pres… - Bruno01348128 : RT @carlakak: Finalmente pare che.. #AlessandroTorna ?? Il M5S avrà una guida collegiale,5/6 persone, ma non possiamo e non dobbiamo fare a… - claudiodamico72 : Hanno massacrato Virginia Raggi per le buche di Roma e difendono la Lombardia che ha messo i malati di Covid nelle… -

Virginia Raggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Virginia Raggi