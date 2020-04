Viola Valentino a Riccardo Fogli torniamo insieme come Al Bano e Romina Power (Di lunedì 20 aprile 2020) Viola Valentino lancia un appello al suo ex marito, il collega cantante Riccardo Fogli, con cui ha trascorso 23 anni della sua vita. Anche se ha un nuovo compagno, il tempo trascorso insieme è stato indimenticabile: “Sì, sono stati ventitré anni e sono incancellabili ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto pure periodi in cui ho sofferto molto; ma non mi lamento” e vorrebbe tornare sul palco con lui, come chiedono molti fan: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme. In Italia e magari pure all’estero! Ci penso da qualche giorno. Devo ... Leggi su people24.myblog Viola Valentino a Riccardo Fogli : “Torniamo insieme per un concerto - siamo come Al Bano e Romina”

Viola Valentino - appello all'ex Riccardo Fogli : «Torniamo insieme come Al Bano e Romina»

“E sarà per sempre” - il ritorno di Viola Valentino (Di lunedì 20 aprile 2020)lancia un appello al suo ex marito, il collega cantante, con cui ha trascorso 23 anni della sua vita. Anche se ha un nuovo compagno, il tempo trascorsoè stato indimenticabile: “Sì, sono stati ventitré anni e sono incancellabili ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Io eabbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto pure periodi in cui ho sofferto molto; ma non mi lamento” e vorrebbe tornare sul palco con lui,chiedono molti fan: “Io esiamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così.Al. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto. In Italia e magari pure all’estero! Ci penso da qualche giorno. Devo ...

VinnyVinile : VIOLA VALENTINO in radio con il nuovo singolo “DA QUI ALL’ETERNITÀ” estratto dall’album “E SARÀ PER SEMPRE”… - Dj_JoeFlanger : VIOLA VALENTINO in radio con il nuovo singolo “DA QUI ALL’ETERNITÀ” estratto dall’album “E SARÀ PER SEMPRE”… - DannyPhaser : VIOLA VALENTINO in radio con il nuovo singolo “DA QUI ALL’ETERNITÀ” estratto dall’album “E SARÀ PER SEMPRE”… - exhimusic : VIOLA VALENTINO in radio con il nuovo singolo “DA QUI ALL’ETERNITÀ” estratto dall’album “E SARÀ PER SEMPRE”… - EnricoBattist : @gaiatortora @nomfup Ero innamorato di Viola Valentino -

Ultime Notizie dalla rete : Viola Valentino Viola Valentino, appello all'ex Riccardo Fogli: «Torniamo insieme come Al Bano e Romina» Il Messaggero VLAHOVIC, Lautaro o Dybala? La Joya. Le bionde...

Bionde. In vacanza? A casa mia. Fidanzata? Siii. Chi tifo in Moto GP? Marquez e Valentino Rossi. Ancora non ho capito chi è il migliore. Dybala o Lautaro? La Joya. Ferrari o Lamborghini? Fiat 500.

VLAHOVIC, Lautaro e Dybala? La Joya. Le bionde...

Bionde. In vacanza? A casa mia. Fidanzata? Siii. Chi tifo in Moto GP? Marquez e Valentino Rossi. Ancora non ho capito chi è il migliore. Dybala o Lautaro? La Joya. Ferrari o Lamborghini? Fiat 500.

Bionde. In vacanza? A casa mia. Fidanzata? Siii. Chi tifo in Moto GP? Marquez e Valentino Rossi. Ancora non ho capito chi è il migliore. Dybala o Lautaro? La Joya. Ferrari o Lamborghini? Fiat 500.Bionde. In vacanza? A casa mia. Fidanzata? Siii. Chi tifo in Moto GP? Marquez e Valentino Rossi. Ancora non ho capito chi è il migliore. Dybala o Lautaro? La Joya. Ferrari o Lamborghini? Fiat 500.