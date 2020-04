Vincenzo Ferrara | compagno Tina Cipollari Matrimonio a fine anno? Ultimi gossip!

(Di lunedì 20 aprile 2020), chi è ildi? La coppia avrebbe dovuto sposarsi in questi mesi ma ilsarebbe ora previsto per

Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Ferrara

Il Sussidiario.net

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di matrimonio per la coppia, che sarebbe però saltato proprio a causa della ...BOLOGNA. Il governo tira il freno sull’ipotesi di riaperture per le attività produttive ... Il punto adesso non è se partire un giorno prima o un giorno dopo – spiega l’assessore allo sviluppo ...