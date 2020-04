Viceministro salute | Dal 4 maggio sporti individuali possibili Fase 2 con mascherine e

tancredipalmeri : Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “… - news24_napoli : Viceministro salute: “Dal 4 maggio sporti individuali possibili. Fase 2… - Pasqual24320045 : RT @sportface2016: Viceministro Salute #Sileri: 'Sport individuali dal 4 maggio ma non più di 40 minuti' - sportface2016 : Viceministro Salute #Sileri: 'Sport individuali dal 4 maggio ma non più di 40 minuti' - PagineRomaniste : #Sileri (viceministro Salute): 'Far ripartire il calcio vedrebbe i giocatori in contatto tra loro, è un problema. P… -

Viceministro salute Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viceministro salute