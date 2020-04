Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 20 APRILEORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA DIRAMAZIONESUD, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, IL CASELLO DI SAN CESAREO RESTA CHIUSO IN ENTRATA FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO DI DOMANI 21 APRILE, IN DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI. SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE TERMINATI LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIALE MEDITERRANEO. DA INIZIO SERVIZIO DI OGGI, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA REGIONALE-LIDO E’ STATA RIATTIVATA. RESTA IN VIGORE L’ORARIO SPECIALE PER EMERGENZA SANITARIA COVID19 RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL ...