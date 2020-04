Via libera del Consiglio dei ministri allo slittamento delle elezioni amministrative. A causa dell’emergenza Coronavirus il voto sarà rinviato in 7 regioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative. Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione chiamata al voto potrà indire le elezioni. Il voto, a causa dell’emergenza Coronavirus, slitterà in sette le regioni: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. I comuni che invece dovranno eleggere i nuovi Consigli sono 1.137, di cui 18 capoluoghi di provincia. Tra le città che torneranno al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano, Arezzo e Viareggio. Il decreto legge consentirà il rinvio delle elezioni regionali e comunali, previste per questa primavera, in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. I relativi consigli regionali sono prorogati fino al 31 agosto. L'articolo Via libera del Consiglio dei ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - via libera del Cdm allo slittamento delle amministrative

