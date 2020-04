Veronica Maya e il Coronavirus: la preoccupazione per il marito medico (Di lunedì 20 aprile 2020) La conduttrice Veronica Maya sta affrontando la quarantena a Roccaraso in Abruzzo. La showgirl è insieme ai suoi bambini ma senza il marito Marco Moraci, che è bloccato a Napoli a causa del suo lavoro. La showgirl ha deciso di raccontare ai fan come trascorre le sue giornate durante questo isolamento domiciliare (dovuto all’emergenza Coronavirus) con i suoi figli e la tata sulla rivista Oggi. Veronica Maya e la “vacanza” prolungata Veronica è bloccata nella sua casa a Roccaraso dove aveva deciso di trascorrere la sua settimana bianca che, viste le condizioni, si sta prolungando: “Si. Eravamo qui per le vacanze di Carnevale prima che succedesse tutto questo. Mio marito Marco è un medico quindi è maggiormente esposto a rischi: così abbiamo deciso che io sarei rimasta qui con i bambini e lui a Napoli”. Con ... Leggi su thesocialpost Veronica Maya - quarantena in Abruzzo con i i figli : “Sono in ansia per mio marito medico”

