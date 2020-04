“Venga mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0”, il retroscena di Sacchi su Maradona (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrigo Sacchi è stato un vero e proprio maestro della panchina, un allenamento che ha portato ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tattico. In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato dei successi sulla panchina del Milan, ma da sottolineare è stato soprattutto un retroscena su Diego Armando Maradona. “Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0…”. “E’ vero, Diego – gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano”. Gigi Marulla, la storia del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrigoè stato un vero e proprio maestro della panchina, un allenamento che ha portato ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tattico. In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato dei successi sulla panchina del Milan, ma da sottolineare è stato soprattutto unsu Diego Armando Maradona. “Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga,. Qui ciio eda 1-0…”. “E’ vero, Diego – gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, èstata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco,diventati i migliori nei rispettivi ruoli: prima non lo erano”. Gigi Marulla, la storia del ...

