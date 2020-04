Veicoli commerciali | -72% di immatricolazioni a marzo per l’emergenza sanitaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Se Atene piange, Sparta non ride. Dopo le perdite ingenti (-85,4%) del mercato autovetture, auna sorte simile è toccata anche ai: sono stati venduti solo 4.905 autocarri con portata fino a 3,5t , il 72% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. E prendendo in considerazione il primo trimestre 2020, il calo dellesi attesta a quota 32.792: -29%. “Un calo“, come afferma il presidente Unrae (l’associazione dei costruttori esteri operanti in Italia) Michele Crisci, “devastante nella sua repentinità ed entità, che fa presagire risultati ancora peggiori nei mesi a venire, con la previsione di una contrazione del mercato che nell’intero 2020 potrebbe essere di oltre il 40%”. Non una buona notizia, considerando anche il ruolo prezioso svolto dal trasporto merci in questo periodo di emergenza ...