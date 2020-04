Vasetti su Instagram: come funziona la challange e dove trovare la pagina vuota (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo quasi due mesi di quarantena le idee per passare il tempo possono iniziare a scarseggiare, per questo prendono sempre più piede, sui social, challenge o indovinelli da risolvere. Insomma, semplici giochi per trascorrere qualche minuto spensierato in attesa di capire quando potremo uscire di casa. In queste ore su Instagram la moda del momento è quella di condividere nelle storie un’immagine con dei Vasetti vuoti che rappresentano diverse opzioni. Ci sono i Vasetti delle ‘figure di me***da’, poi quelle dei ‘casi umani’, e nei prossimi giorni sicuramente ne usciranno di nuovi perché la Challenge dei Vasetti ha già colpito anche diversi Vip. come trovare la foto con i Vasetti vuoti La febbre della challenge dei Vasetti ha contagiato tutti ormai, non è raro infatti vedere la foto dei contenitori vuoti, ognuno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo quasi due mesi di quarantena le idee per passare il tempo possono iniziare a scarseggiare, per questo prendono sempre più piede, sui social, challenge o indovinelli da risolvere. Insomma, semplici giochi per trascorrere qualche minuto spensierato in attesa di capire quando potremo uscire di casa. In queste ore sula moda del momento è quella di condividere nelle storie un’immagine con deivuoti che rappresentano diverse opzioni. Ci sono idelle ‘figure di me***da’, poi quelle dei ‘casi umani’, e nei prossimi giorni sicuramente ne usciranno di nuovi perché la Challenge deiha già colpito anche diversi Vip.la foto con ivuoti La febbre della challenge deiha contagiato tutti ormai, non è raro infatti vedere la foto dei contenitori vuoti, ognuno ...

empathyler : Non credo che su instagram abbiano capito come funziona la cosa dei vasetti - italiaserait : Vasetti su Instagram: come funziona la challange e dove trovare la pagina vuota - sognamijauregui : RT @holygiulia: ALLORA ma perché tutti mettono sti cazz di vasetti su Instagram? non frega niente a nessuno. i vasetti ve li picchierei in… - bloodyrachell : Quando smetterete di intasare l'Instagram, prima con le challenge e poi coi vasetti... beh, quello sarà un gran bel giorno. Utopia, forse. - AlessiaKouaNzi : RT @riccardopietri: Avete rotto il cazzo con sti vasetti di merda su Instagram -