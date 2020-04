«Vanno sbloccati subito i tribunali del lavoro»

(Di lunedì 20 aprile 2020) Se è vero che il decreto Cura Italia ha meritoriamente bloccato i licenziamenti collettivi, in queste settimane di pandemia non sono mancati i licenziamenti individuali: un delegato sindacale di 52 anni della Flai Cgil alla Pregel di Reggio Emilia per «ragioni pretestuose» – «l’aver tossito senza coprirsi la bocca nelle vicinanze di un collega» quando «aveva entrambe impegnate a trasportate due secchi di materiale» – oppure Gabriele Sarti, il lavoratore iscritto ai Cobas licenziato dalla cooperativa Ati – che per … Continua L'articolo «del» proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Vanno sbloccati

RomaDailyNews

In tempi in cui il settore è in forte crisi per l’emergenza Coronavirus, all’agricoltura umbra arrivano oltre 50 milioni di euro. E’ questa la cifra che, grazie all’anticipazione dei pagamenti comunit ...I fan, in particolar modo, vanno alla ricerca delle skin più rare o più uniche ... ma è ovvio che non possiamo considerarle ufficiali. Detto ciò, vediamo come sbloccare la skin di Deadpool X-Force.