“Vado a casa…” Caos a Domenica In | Mara Venier ‘perde le staffe’ e chiude il collegamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Unaveramente movimentata, quella di ‘In’, con diversi problemi per la padrona di casa. La scorsala conduttrice è stata protagonista di una serie di gaffe che hanno divertito il pubblico, ma messo in imbarazzo alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Inda Brescia con il cantante Francesco Renga, ziaha chiesto di chi fossero dei dolci che mesi fa le aveva portato in trasmissione, con l’intento di fare pubblicità a una piccola pasticceria messa in difficoltà dalla crisi economica attuale legata dall’emergenza coronavirus. “Erano di Iginio Massari”, aveva risposto sorridendo il cantante, ma la Vanier aveva detto di non conoscere questo ‘Gino’. Sul web si erano scatenati tutti. Iginio Massari, infatti, è uno dei pasticceri più ...