“Vade retro coronavirus”: il parroco fa un esorcismo anti Covid in diretta Facebook (video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Messa con esorcismo, ieri, nella Santissima Abbazia del Salvatore ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Una scelta compiuta dal parroco, don Giampaolo Maria Riccardi, “per allontanare le forze maligne in questa terribile nuova peste”. La preghiera si è svolta a porte chiuse, ma in diretta sui social, regolarmente utilizzati dal sacerdote per far arrivare i riti ai fedeli. “Un’orazione di esorcismo dalle potenze malefiche” “Nella domenica dedicata alla festa della Divina Misericordia ho voluto consacrare al cuore immacolato di Maria e di Gesù Cristo la comunità di Abbadia, facendo allo stesso momento una preghiera di esorcismo e di liberazione da tutte le potenze malefiche, pregando con una antichissima orazione antidiabolica di Papa Leone XIII“, ha spiegato don Riccardi. “Una preghiera – ha quindi ... Leggi su secoloditalia Grande Fratello Vip - Fernanda Lessa contro Antonella Elia : “vade retro Satana”

