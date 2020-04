Urban Myths | da Lady D a Mick Jagger | viaggio nelle leggende metropolitane sulle star del

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 aprile 2020)e la Principessa Margaret Storie incredibiliquali non si è mai fatta chiarezza.. Racconti difficili da verificare che riguardano ledel Novecento. Da stasera Sky Arte torna ad affrontare l’argomento in prime time (ore 21.15) con dieci nuovi episodi di, serie prodotta da Sky Arts Uk dedicata a noti personaggi della storia e a ciò che si racconta di loro. Tra pettegolezzi, suggestioni, fatti più o meno probabili, la nuova stagione prende spunto da tutte quelleche coinvolgono alcuni personaggi iconici del ‘900. Stelle del panorama musicale, artistico e del jet set come, Paul McCartney, Andy Warhol, Freddie Mercury, Joan Collins,Diana, Madonna, Basquiat o Donald Trump. Il programma si soffermerà su quelle storie che si sono conquistate un ...