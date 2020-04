Uomo lega il cane all’albero nel cuore della notte e poi lascia la città

Leggi su bigodino

(Di lunedì 20 aprile 2020) Questa è la storia di un poveroche nelè statoto a un albero e praticamente abbandonato dall’che, invece, avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Lo stessoche lo hato lì senza voltarsi indietro,ndo la città per sempre. Una Orlando, in Florida, hato il suo pitbull marrone e bianco all’albero del suo vicino di casa. Lo ha fatto in piena, senza che nessuno potesse fargli nulla per impedirgli di fare quel gesto insensato. Poi l’hato la città per sempre, senza voltarsi mai una volta per cambiare idea e tornare a riprendersi ilche gli era stato fedele per tutta la sua vita. Lui sì che era stato leale con lui e mai si sarebbe aspettato quel trattamento. Il mattino dopo il vicino ...