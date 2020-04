Un’ora di musica al giorno per i suoi concittadini: così Michele ha “addolcito” la quarantena (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Nelle ultime settimane ci siamo tutti trovati a vivere una situazione inedita, difficile da gestire, costellata da notizie fosche che ci hanno proiettato in una dimensione che difficilmente ognuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. La quarantena, o come altrimenti viene definito l’isolamento “domiciliare precauzionale” a causa dell’epidemia di Covid-19, ha – in un modo o nell’altro – stravolto la vita di tutti. E in questi giorni, nostro malgrado, ci siamo trovati a raccontare storie che mai avremmo voluto raccontare. Stavolta però vogliamo raccontarvi una storia diversa. Una storia che, nella sua semplicità, ci parla di condivisione e senso della comunità. E’ la storia di Michele, 37enne barista di Cerreto Sannita. “Sentivo il bisogno di fare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Nelle ultime settimane ci siamo tutti trovati a vivere una situazione inedita, difficile da gestire, costellata da notizie fosche che ci hanno proiettato in una dimensione che difficilmente ognuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. La quarantena, o come altrimenti viene definito l’isolamento “domiciliare precauzionale” a causa dell’epidemia di Covid-19, ha – in un modo o nell’altro – stravolto la vita di tutti. E in questi giorni, nostro malgrado, ci siamo trovati a raccontare storie che mai avremmo voluto raccontare. Stavolta però vogliamo raccontarvi una storia diversa. Una storia che, nella sua semplicità, ci parla di condivisione e senso della comunità. E’ la storia di, 37enne barista di Cerreto Sannita. “Sentivo il bisogno di fare ...

insopportabile : Belle tutte ste dirette, webinar e smartworking ma io non vedo l'ora di stare in giardino con tipo duecento amici a… - LucaDondoni : La videointervista web. @NaliOfficial : 'Il mio singolo 'Houseparty', ora è anche un'app: profetico' - d_cassandro : I miei consigli musicali per la quarantena si fanno sempre più fricchettoni e svaporati. Ma se non ora, quando? St… - MaryNapoli10 : RT @LucaDondoni: La videointervista web. @NaliOfficial : 'Il mio singolo 'Houseparty', ora è anche un'app: profetico' - KlangForumHD : RT @raicinque: Protagonista per la musica contemporanea è Bruno Maderna in occasione dei 100anni dalla nascita. Il compositore e direttore… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora musica Davide Toffolo: «Resteremo a casa e i cloni vivranno al posto nostro» Rolling Stone Italia