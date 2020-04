Unomattina e La Vita in Diretta in onda fino al 26 giugno (Di lunedì 20 aprile 2020) La Vita in Diretta Se per alcuni la stagione è stata bruscamente – e ineVitabilmente – interrotta ormai settimane fa (vedi La Prova del Cuoco e Vieni da Me, che dovrebbero comunque tornare a maggio), per altri l’annata TV 2019/2020 sarà ricordata come un autentico tour de force. E’ il caso di Unomattina e La Vita in Diretta, trasmissioni che quotidianamente si occupano dell’emergenza Coronavirus, che andranno avanti fino al prossimo 26 giugno. Per Roberto Poletti e Valentina Bisti, in particolare, non esiste sosta. I due giornalisti, infatti, sono in onda con il programma mattutino dal 17 giugno dello scorso anno, quando inaugurarono la nuova edizione estiva di Unomattina. Poi la conferma anche nella versione classica, che li porterà a dodici mesi ininterrotti di TV. Onestamente troppi; per loro, che avrebbero sicuramente giovato di un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 aprile 2020) LainSe per alcuni la stagione è stata bruscamente – e inebilmente – interrotta ormai settimane fa (vedi La Prova del Cuoco e Vieni da Me, che dovrebbero comunque tornare a maggio), per altri l’annata TV 2019/2020 sarà ricordata come un autentico tour de force. E’ il caso die Lain, trasmissioni che quotidianamente si occupano dell’emergenza Coronavirus, che andranno avantial prossimo 26. Per Roberto Poletti e Valentina Bisti, in particolare, non esiste sosta. I due giornalisti, infatti, sono incon il programma mattutino dal 17dello scorso anno, quando inaugurarono la nuova edizione estiva di. Poi la conferma anche nella versione classica, che li porterà a dodici mesi ininterrotti di TV. Onestamente troppi; per loro, che avrebbero sicuramente giovato di un ...

