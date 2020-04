United Airlines | nel 1° trimestre perdita oltre tre volte il previsto

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Conti in rosso per lache chiude il 1°con unaante imposte di 2,1 miliardi di dollari,tresuperiore allaattesa di 622,7 milioni di dollari. Il dato non include oneri e poste straordinarie. Il risultato adjusted è negativo per 1 miliardo. A causa del blocco del traffico indotto dall’epidemia di Covid-19, i ricavi sono scivolati del 17% a 8 miliardi di dollari (consensus indicava 8,3 miliardi). La compagnia aerea statunitense ha anche annunciato che ridurrà la sua capacità del 90% a maggio e giugno e di aver chiesto un prestito di al governo statunitense di 4,5 miliardi, a valere sui fondi approntati dall’Amministrazione Trump per il comparto aereo, e di aver già ottenuto dal Tesoro americano prestiti per 5 miliardi dietro emissione di warrant che danno al governo il ...