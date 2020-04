Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 20 aprile 2020) Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Un’estate al mare, film del 2008 diretto dal regista Carlo Vanzina, diviso in sette episodi. Il titolo del lungometraggio si rifà all’omonima canzone portata al successo nel 1982 da Giuni Russo, brano presente nel film con un’edizione remix di Manu LJ. Ma qual è la trama del film? E il cast di Un’estate al mare? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Il film narra delle vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo estivo: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche. Gli episodi sono: Il conte di ... Leggi su tpi Un’estate al mare - la canzone di Giuni Russo che ha ispirato il film stasera in onda su Italia 1

Stasera in tv : Canale5 Animali Fantastici - Italia1 Un’estate al mare. Trame - cast - orari

Un’estate al mare film stasera in tv 20 aprile : cast - trama - curiosità - streaming (Di lunedì 20 aprile 2020) Un’estate aldelQuesta sera, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Un’estate aldel 2008 diretto dal regista Carlo Vanzina, diviso in sette episodi. Il titolo del lungometraggio si rifà all’omonima canzone portata al successo nel 1982 da Giuni Russo, brano presente nelcon un’edizione remix di Manu LJ. Ma qual è ladel? E ildi Un’estate al? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Ilnarra delle vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo estivo: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche. Gli episodi sono: Il conte di ...

sole24ore : Estate 2020: andreste in spiaggia in un box di plexiglass?. Ecco le ipotesi allo studio del governo ??… - Astralus : Stasera in tv: 'Un'estate al mare' su Italia 1 - chefallimento : secondo me andare al mare quest'estate sarà un'enorme cazzata perché il problema principale è l'acqua. se una perso… - Juventusw8nder1 : Dopo top planet mi vedo prison break e poi stasera un estate al mare su italia uno. - sec_rp : RT @AnotheRealityXR: Ieri il nostro CEO Lorenzo è stato ospite a 'Si può fare' di @Radio24_news per parlare di come la #realtàvirtuale poss… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate mare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE