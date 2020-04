Un’estate al mare: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Un’estate al mare: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Un’estate al mare potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2008, in onda stasera 20 aprile 2020 alle 21:20 su Italia 1, porta la firma di Carlo Vanzina, noto regista italiano che ha lavorato dietro la macchina da presa in opere di forte richiamo come Yuppies – I giovani di successo, Selvaggi, Vacanze di Natale 2000, Febbre da cavallo – La mandrakata, Mai Stati Uniti e Non si ruba a casa dei ladri. L’esilarante pellicola, prodotta e distribuita da Medusa film, ha potuto contare sulla fotografia di Claudio Zamarion, il montaggio di Raimondo Crociani mentre le musiche sono state affidate a Manuel De Sica e Luigi Mas. Ma vediamo insieme la sinossi di Un’estate al mare!Segui Termometro Politico su Google News Un’estate ... Leggi su termometropolitico Un’estate al mare con il Coronavirus - in spiaggia mascherati

Il virologo Clementi - l’esperto spiega se si potrà andare al mare : “Sarà un’estate diversa” (Di lunedì 20 aprile 2020) Un’estate alin tv Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Un’estate alpotrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2008, in onda20 aprile 2020 alle 21:20 su Italia 1, porta la firma di Carlo Vanzina, noto regista italiano che ha lavorato dietro la macchina da presa in opere di forte richiamo come Yuppies – I giovani di successo, Selvaggi, Vacanze di Natale 2000, Febbre da cavallo – La mandrakata, Mai Stati Uniti e Non si ruba a casa dei ladri. L’esilarante pellicola, prodotta e distribuita da Medusa, ha potuto contare sulla fotografia di Claudio Zamarion, il montaggio di Raimondo Crociani mentre le musiche sono state affidate a Manuel De Sica e Luigi Mas. Ma vediamo insieme la sinossi di Un’estate al!Segui Termometro Politico su Google News Un’estate ...

sole24ore : Estate 2020: andreste in spiaggia in un box di plexiglass?. Ecco le ipotesi allo studio del governo ??… - Whatsername__93 : @letipezz @poesannabel Boh Fra io piuttosto che l’estate in casa in pianura padana vado al mare mi piglio il virus… - believeinmusic_ : @_leilaroha_ Vero. Per me poi mare e piscine non dovrebbero aprire questa estate se siamo tanto preoccupati di un p… - machetilamenti : @xj_hutch Io da un paio d’anni al mare ci vado pochissimo ormai, una decina di giorni sparsi nel corso dell’estate… - mianotour : Lunedì di quarantena (siamo cattivi lo ammettiamo)... è un bel giorno per pensare al mare, vero? Magari quello del… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estate mare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE