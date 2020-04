Una Vita, anticipazioni: arriva Genoveva Salmeron, la nuova cattiva (Di lunedì 20 aprile 2020) Genoveva e Samuel - Una Vita Trascorsi dieci anni dalla morte di Celia (Ines Aldea), le puntate di Una Vita – in onda questa settimana su Canale 5 – saranno ambientate nel 1913. Proprio per questo, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza della “misteriosa” Genoveva Salmeron, la nuova moglie di Samuel Alday (Juan Gareda) interpretata da Clara Garrido. La ragazza, col trascorrere degli episodi, diventerà la dark lady principale della telenovela, raccogliendo il testimone dalle terribili Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ed Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Ecco le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2020. Una Vita: anticipazioni lunedì 20 aprile 2020 Celia viene ritrovata riversa a terra davanti al civico 38, priva di Vita, con un coltello accanto a sé. Una Vita: anticipazioni martedì 21 aprile 2020 Dieci anni dopo… ... Leggi su davidemaggio Una vita/ Anticipazioni puntate 20-26 aprile : Lucia lascia Telmo dopo il "tradimento"

Una Vita anticipazioni : trame dal 26 aprile all’1 maggio e puntate spagnole

