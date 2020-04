UNA VITA, anticipazioni 21 e 22 aprile: dopo la morte di CELIA cambia tutto (Di lunedì 20 aprile 2020) anticipazioni puntata 962 di Una VITA di martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 21 aprile: SHAUNA e FLO, la verità su BETHdopo la traumatica morte di CELIA Alvarez Hermoso, assistiamo ad un salto temporale: le vicende di Acacias 38 proseguono dieci anni dopo! Subito assistiamo a grandi novità per gli inquilini di Acacias: nel quartiere arrivano infatti i nuovi vicini, i Dominguez, che stanno facendo ritorno dall’Argentina… Di fronte a un ispettore del Municipio, Casilda finge di essere la padrona di casa nell’abitazione di Rosina, mentre quest’ultima e Liberto fanno finta di essere i suoi domestici… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni 21 e 22 aprile: dopo la morte di CELIA cambia tutto su Tv Soap. Leggi su tvsoap Una Vita anticipazioni - omicidio o incidente? Come muore Celia

Una Vita - anticipazioni : arriva Genoveva Salmeron - la nuova cattiva

