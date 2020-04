UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 aprile 2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda martedì 21 aprile 2020:Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 27 aprile al 1° maggio 2020Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più ai ferri corti con Greta (Cristina D’Alberto) e tenta di colpire quest’ultima nel lavoro, ma lei stavolta non intende cedere e decide di affrontarlo. A Filippo (Michelangelo Tommaso) fa visita chi intende tentare di stabilirsi a casa sua… Andrea (Davide Devenuto) è finalmente felice e si gode il ritorno di Arianna (Samanta Piccinetti)… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 21 aprile 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap Un Posto al Sole - stasera 20 aprile : quiz su Instagram con Arianna (Samanta Piccinetti)

"Un Posto al Sole" : Cecchi Paone ha un'idea "geniale" per la storia

