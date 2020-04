Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2020 | puntata in replica | Greta affronta Roberto

pascali_luciana : RT @ClaudioCL9: Se la mettessimo al posto del sole Saturno sarebbe l'unico pianeta a salvarsi da lei,il resto verrebbe spazzato via dalla s… - C1Corrado : RT @ClaudioCL9: Se la mettessimo al posto del sole Saturno sarebbe l'unico pianeta a salvarsi da lei,il resto verrebbe spazzato via dalla s… - Maur1z1oTw1tter : RT @LaviniaBLR: Twitter è pieno di persone insoddisfatte della propria posizione sociale che sperano di piazzarsi in politica, non per camb… - FrankBova1 : RT @LaviniaBLR: Twitter è pieno di persone insoddisfatte della propria posizione sociale che sperano di piazzarsi in politica, non per camb… - Frances01719412 : RT @LaviniaBLR: Twitter è pieno di persone insoddisfatte della propria posizione sociale che sperano di piazzarsi in politica, non per camb… -

Posto Sole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Posto Sole