Un paese in Molise ha varato il ducato e il Borbone bond per far ripartire l'economia

Contro la crisi economica da coronavirus e il disagio delle famiglie meno abbienti del paese, conia una moneta comunale: il "ducato" riecheggiando Re Ferdinando II di Napoli ed è pronto a varare il "Borbone bond". Il singolare progetto è del sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo. Il primo cittadino, appassionato di risorgimento italiano, negli ultimi giorni ha distribuito nella piccola comunità molisana, composta da poco più di 500 abitanti, le banconote plastificate: da 20 e 50 ducati, con numeri progressivi raffiguranti immagini religiose con lo stemma del paese. In una c'è anche l'immagine dello stesso Fratangelo.La moneta castellinese è stata adottata con decreto sindacale 8, pubblicato lo scorso 17 aprile e fa seguito al regolamento comunale approvato nel 2018 il cui contenuto cita il regio ...

